Пенсионерка пострадала при поездке в автобусе в Брянске

Пожилая женщина упала при торможении.

68-летняя пассажирка пострадала при поездке в автобусе в Брянске. ДТП произошло 22 июля около 11.10 на улице Ульянова в Бежицком районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 46-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» при подъезде к остановке резко затормозил. Пенсионерка, находившаяся на задней площадке, упала.

Медики диагностировали у нее ушиб правой половины грудной клетки.