Пенсионерка сломала бедро и таз на брянской трассе

Пожилая пассажирка сломала бедро и таз в ДТП на трассе в Суражском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На 8 километре автодороги «Сураж-Вьюково» в Суражском районе произошла авария. 36-летняя женщина-водитель на Renault Sandero не справилась с управлением. Иномарка вылетела в кювет.

В ДТП пострадала 80-летняя пассажирка. С переломами таза и бедра, а также вывихом локтя пенсионерка попала в больницу.