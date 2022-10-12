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Пенсионерку обвиняют в краже телефона в гостинице Белобережского санатория

2022, 12 октября 17:36 Происшествия
Пенсионерку обвиняют в краже телефона в гостинице Белобережского санатория
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65-летняя посетительница отеля в посёлке Белобережский санаторий забрала забытый другой гостьей смартфон. 

В полицию Брянского района обратилась 34-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что живёт в гостинице в посёлке Белобережский санаторий  и у нее пропал мобильный телефон. 

Полицейские установили, что технику потерпевшая оставила в фойе на стойке у зеркала. А забрала гаджет  65-летняя гостья отеля. 

У пенсионерки стражи порядка провели обыск. Телефон изъяли и вернули владелице.

Уголовное дело по статье  «Кража» направлено в суд.

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