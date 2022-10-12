Пенсионерку обвиняют в краже телефона в гостинице Белобережского санатория

65-летняя посетительница отеля в посёлке Белобережский санаторий забрала забытый другой гостьей смартфон.

В полицию Брянского района обратилась 34-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что живёт в гостинице в посёлке Белобережский санаторий и у нее пропал мобильный телефон.

Полицейские установили, что технику потерпевшая оставила в фойе на стойке у зеркала. А забрала гаджет 65-летняя гостья отеля.

У пенсионерки стражи порядка провели обыск. Телефон изъяли и вернули владелице.

Уголовное дело по статье «Кража» направлено в суд.