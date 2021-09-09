Пенсионеру из Жуковки грозит пять лет колонии за раритетную винтовку Мосина

Оружие мужчина нашел у Десны.

В Жуковке оперативники нагрянули с обыском к 62-летнему пенсионеру. В его доме они обнаружили и изъяли нарезное одноствольное оружие с признаками изменения конструкции и также несколько патронов к нему.

Экспертиза установила, что изъятое боевое огнестрельное оружие является винтовкой Мосина образца 1891 года.

Пенсионер рассказал, что нашел винтовку недалеко от Десны. Пролежав в земле долгое время, деревянный приклад винтовки сгнил, а металл покрылся ржавчиной. Житель Жуковки решил отреставрировать раритетное оружие и самостоятельно заменил приклад на новый самодельный.

По статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов» ему грозит до пяти лет заключения.