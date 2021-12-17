Перебегавшую дорогу жительницу Стародуба сбил Audi

Медики диагностировали у женщины перелом голени, ушибы лица и рук.

В Стародубе на улице Воровского произошло ДТП. В Госавтоинспекции Брянской области рассказали, что 31-летний водитель автомобиля Audi 80, сбил 57-летнюю женщину-пешехода. Она переходила дорогу в неположенном месте.

Женщина получила перелом правой голени, ушибы лица и рук. С назначением лечения её отпустили домой.