Перед брянским судом предстанет 19-летний курьер телефонных мошенников

Суд ждёт 19-летнего курьера телефонных мошенников, забравшего деньги у двух пенсионерок из Брянска. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. При говор выслушает 19-летний житель региона.

По версии следствия, в августе 2023 года две пожилые жительницы Володарского и Бежицкого районов областного центра стали жертвами телефонных мошенников. Злоумышленники сообщили им о якобы попавших в ДТП родных и потребовали денег за не привлечение их к ответственности. Фигурант исполнил роль курьера. Он забрал у пенсионерок 290 тысяч рублей и перевёл сообщникам.

В ходе расследования уголовного дела парень вернул деньги.