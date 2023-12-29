Перед брянским судом предстанет 19-летний курьер телефонных мошенников
Суд ждёт 19-летнего курьера телефонных мошенников, забравшего деньги у двух пенсионерок из Брянска. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. При говор выслушает 19-летний житель региона.
По версии следствия, в августе 2023 года две пожилые жительницы Володарского и Бежицкого районов областного центра стали жертвами телефонных мошенников. Злоумышленники сообщили им о якобы попавших в ДТП родных и потребовали денег за не привлечение их к ответственности. Фигурант исполнил роль курьера. Он забрал у пенсионерок 290 тысяч рублей и перевёл сообщникам.
В ходе расследования уголовного дела парень вернул деньги.
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