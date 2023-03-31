Перед брянским судом предстанет 22 человека за сбыт наркотиков и отмывание денег

Перед судом Брянска предстанет 22 участника преступного сообщества за сбыт наркотиков и отмывание денег. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело в отношении пять женщин и 17 мужчин из Брянской, Смоленской, Калужской, Тверской областей и Ставропольского края в возрасте от 19 до 36 лет. В зависимости от роли и степени участия их обвиняют в совершении 112 преступлений, в том числе сбыт наркотиков, отмывание денежных средств и участие в преступном сообществе.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2021 года члены преступного сообщества с помощью «закладок» сбыли более килограмма запрещенного вещества в Брянской, Смоленской областей и Ставропольского края. О тайниках они информировали в мессенджерах. Полученные более 600 тысяч рублей они легализовали посредством банковских операций.