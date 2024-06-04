Перед брянским судом предстанет обвиняемый в мошенничестве подросток

17-летнего жителя Смоленской области, подрабатывающий курьером у телефонных мошенников, предстанет перед судом. Об этом сообщили в прокуратуре Брянской области.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 17-летнего жителя Смоленской области.

По версии правоохранителей, подросток работал курьером у телефонных мошенников. Злоумышленники позвонили 77-летней жительнице Красногорского района и сообщили о попавшей в ДТП дочери. Мошенники потребовали деньги за якобы освобождении родственницы от уголовной ответственности. 320 тысяч рублей у пенсионерки забрали подросток вместе с 15-летней подругой. Обоих задержали полицейские.

Девочка не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности. А вот подростку придётся отвечать за свой поступок. Родители обвиняемого вернули потерпевшей деньги.