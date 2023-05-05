Перед брянским судом предстанет стример за издевательство над людьми

Суд Брянска рассмотрит уголовное дело об истязании двух человек в отношении стримера из Приморского края. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска рассмотрит уголовное дело об истязании. В преступлении обвиняют 22-летнего жителя города Дальнегорска Приморского края.

По версии следствия, в марте 2022 года молодой человек в доме в посёлке Навля Брянской области избивал и совершал иные насильственные действия двум мужчинах, находящимся от него в материальной и иной зависимости. Свои действия он снимал и в прямом эфире через видеохостинг в интернете демонстрировал на своём канале. За это он получал деньги – «донаты» – от зрителей.