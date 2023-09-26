Перед брянским судом предстанут участники группы наркосбытчиков
Группу наркосбытчиков ждет суд за попытку сбыть запрещенные вещества. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Уголовное дело о покушение на незаконный оборот наркотиков рассмотрит брянский суд. В преступлении обвиняют группу из четырех человек в возрасте от 28 до 36 лет. С ноября 2022 года по февраль 2023 года они делали «закладки» с наркотиками в Брянской и Смоленской областях.
Оперативники задержали подозреваемых. Из незаконного оборота изъяли более 350 граммов синтетических веществ. Фигурантов взяли под стражу.
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