Перед брянским судом предстанут участники группы наркосбытчиков

Группу наркосбытчиков ждет суд за попытку сбыть запрещенные вещества. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Уголовное дело о покушение на незаконный оборот наркотиков рассмотрит брянский суд. В преступлении обвиняют группу из четырех человек в возрасте от 28 до 36 лет. С ноября 2022 года по февраль 2023 года они делали «закладки» с наркотиками в Брянской и Смоленской областях.

Оперативники задержали подозреваемых. Из незаконного оборота изъяли более 350 граммов синтетических веществ. Фигурантов взяли под стражу.