Перед судом предстанет брянец за поджог трёх автомобилей
42-летнего брянца ждет суд за поджог трёх автомобилей в областном центре. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о поджоге. По версии следствия, ночью 27 мая 42-летний жителя города облил бензином и поджег Audi 100, припаркованный около дома № 56 по улице Щукина. Иномарку огонь полностью уничтожил. Также серьезные повреждения получила стоящая рядом легковушка «ВАЗ 2121». 10 июня мужчина поджег еще один Audi 100 около дома 29 по улице Карла Либкнехта. Автовладельцам причинен ущерб на сумму более 530 тысяч рублей.
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