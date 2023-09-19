Перед судом предстанет брянец за поджог трёх автомобилей

Перевозки пассажиров по железной дороге в Смоленской области выросли на 15,5% за 8 месяцев

В январе — августе 2023 года с железнодорожного и пригородного вокзалов в Смоленске отправлено 647,9 тыс. пассажиров, что на 15,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом в пригородном сообщении перевезено 138,7 тыс. человек (+12,4%), в дальнем следовании – 509,2 тыс. человек (+16,3%). Наиболее востребованными были рейсы из Смоленска в Москву и Минск, а