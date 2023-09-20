Перед судом предстанет обманувший семь пенсионеров житель Клинцов

Суд ждёт 18-летнего жителя Клинцов, забравшего у семи пенсионеров около двух млн рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 18-летнего жителя Клинцов.

По версии правоохранителей, в январе этого года жертвами телефонных мошенников стали семь жителей Клинцов и Новозыбкова в возрасте от 76 до 87 лет. Им сообщали о якобы попавших в ДТП родственниках и требовали деньги на спасение.

Забирал сбережения у пенсионеров 18-летний юноша. Он похитил более 1,7 млн рублей и перевел их сообщникам.