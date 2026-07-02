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Общество

«Умную» спортивную площадку в Брянске начали асфальтировать

2026, 02 июля 09:08
«Умную» спортивную площадку в Брянске начали асфальтировать
Источник фото

«Умную» спортивную площадку в Брянске начали асфальтировать. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В Брянске продолжается строительство «умной» спортивной площадки. Её возводят на территории спортшколы «Торпедо» в Бежицком районе. Подрядчик уже приступил к асфальтированную основания площадки. Также рабочие красят фасад здания и ограждение спортивной школы.

«Умная» площадка — это спортивная зона, оснащённая современным оборудованием с QR-кодами и доступом к интернету. Жители смогут играть на ней в футбол, баскетбол и волейбол, заниматься воркаутом. А цифровая инфраструктура позволит понять загруженность площадки, выбрать время для занятий и подобрать индивидуальную программу тренировки.

Объект возводят по федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области». Работы завершат в августе 2026 года.

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