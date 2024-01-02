Пешеход погиб под колесами иномарки на брянской трассе
Мужчина погиб, попал под машина на пешеходном переходе на трассе в Унечском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На 129 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Унечском районе произошло ДТП 23-летний водитель на Kia Sportage сбил 42-летнего пешехода. Мужчина шёл через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После столкновения автомобиль съехал в кювет. Пешеход умер на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Полиция проводит проверку по факту аварии.
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