47-летний пешеход погиб под колёсами «ВАЗ»в Суражском районе. Об этом сообщили в региональной Госинспекции.

В Суражском районе произошла авария. На улице Октябрьская 22-летний водитель отвлекся от управления автомобилем «ВАЗ-217030» и сбил 47-летнего пешехода. Тот шёл через дорогу в неположенном месте.

Пешеход от полученных травм умер на месте до приезда скорой медицинской помощи.

На водителя автомобиля инспекторы возбудили административное расследование.