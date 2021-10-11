Пешеход, пробивший лобовое стекло автобуса в Брянске, получил переломы

Мужчина был пьян и переходил дорогу на красный.

Стали известны подробности ДТП с участием автобуса и пешехода, которое произошло 10 октября около 13.00 на остановке «Брянск II» на Московском проспекте в Фокинском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 26-летний водитель автобуса «МАЗ-206086», двигаясь со стороны улицы Чкалова в сторону улицы Шолохова, сбил 49-летнего мужчину, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Пешехода госпитализировали с краевым переломом ноги и крыла подвздошной кости справа. Есть основания полагать, что пешеход находился в состоянии опьянения, отметили в ГИБДД.