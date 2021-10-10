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Автобус сбил пешехода на Московском проспекте Брянска

2021, 10 октября 17:23 Происшествия
Автобус сбил пешехода на Московском проспекте Брянска
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Мужчина телом пробил лобовое стекло.

Днем 10 октября у остановки «Брянск II» на Московском проспекте в Фокинском районе водитель автобуса сбил пешехода. Как сообщают в соцсетях очевидцы, мужчина пытался пересечь проезжую часть на красный сигнал светофора. Удар оказался такой силы, что пешеход телом пробил лобовое стекло автобуса.

По словам очевидцев, пострадавшего увезли на скорой. Информации от ГИБДД пока не поступало.

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