Пешеход упал на машину в брянском посёлке. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне днём в Выгоничском районе произошла авария. В посёлке Лопушь в районе дома № 44 на улице Деснянской 58-летний мужчина начал переходить дорогу вне пешеходного перехода и упал на движущийся автомобиль Opel Zafira. 37-летняя женщина за рулём иномарки ехала прямо.

Пешеход с травмами попал в больницу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.