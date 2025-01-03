Пешехода сбила иномарка на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Дятьковском районе на улице Пугачева произошла авария. 60-летний водитель за рулём автомобиля Hyundai Solaris сбил 54-летнего пешехода. Мужчина шёл по проезжей части в попутном с машиной направлении. Пострадавший с травмами попал в больницу.

Инспекторы предполагают, что пешеход был нетрезв. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники полиции.