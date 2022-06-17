Пилорама сгорела в Супонево
Огонь потушили за 45 минут.
Ночью в посёлке Супонево Брянского района загорелось здание на территории частного деревообрабатывающего предприятия. Пожар произошёл на улице Шоссейная.
Четыре пожарных расчёта потушили огонь на пилораме за 45 минут. Пострадавших нет.
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