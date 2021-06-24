По Брянску курсируют семь неисправных троллейбусов

Об этом сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

Сотрудники ведомства совместно с представителями прокуратуры провели внеплановую проверку общественного транспорта, в том числе и троллейбусов. Буквально на днях брянцы в соцсетях рассказывали о том, что в городских автобусах душно, водители не включают кондиционеры.

Проверяющие ознакомились с документацией автопарков и троллейбусного депо. Так были обнаружены различные нарушения, среди которых и неисправность семи троллейбусов.

Примечательно, что за первое полугодие в Брянске произошло 15 дорожных происшествий с участием городских троллейбусов. Также выявлен случай, когда жертвой ДТП стал пассажир. Он упал в салоне и получил травмы.