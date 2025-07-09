По подозрению в краже инструментов из дома брянские полицейские задержали рецидивиста
По подозрению в краже инструментов из дома полицейские задержали 30-летнего рецидивиста из Клинцов. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась 41-летняя жительница Клинцов. Из её строящегося дома по улице Патрисы Лумумбы за несколько дней отсутствия пропало имущество. Неизвестный злоумышленник похитил болгарку, лобзик, шуруповерт, две пилы, дрель и лазерный уровень стоимостью около 29 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемого в преступлении. 30-летний житель Клинцов ранее уже был судим за кражу. Он признался, что перелез через забор чужой территории, а затем отжал в доме окно.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет колонии.
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