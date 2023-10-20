По вине начинающих водителей на Брянщине произошло 30 ДТП с пострадавшими

По вине начинающих водителей на Брянщине произошло 30 ДТП, в которых погибли шесть человек. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В Госавтоинспекции Брянской области проанализировали аварийность по вине молодых водителей за 9 месяцев этого года. За этот период прошло около 45 тысяч экзаменов на право управления транспортом. Теорию с первой попытки сдали менее 65% кандидатов в водители.

С января по сентябрь по вине начинающих водителей в регионе произошло 30 аварий с пострадавшими. Шесть человек погибли, а более 40 — получили травмы. Чаще всего провоцировали ДТП мужчины в возрасте от 18 до 20 лет, успешно сдавшие теорию с первой попытки, но плохо владеющие навыками вождения.

Сотрудники Госавтоинспекции внесли предложение в прокуратуру области о проведении проверок в автошколах, выпускники которых совершили ДТП с погибшими за последние два года.