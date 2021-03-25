Почепские полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве с кредитом

Женщине грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишением свободы до 2 лет.

В июне 2020 года в полицию Почепского района обратился представитель местной кредитной организации с заявлением о том, что при оформлении у них кредита на сумму около 130 000 рублей неизвестная злоумышленница частично обналичила его и скрылась.

Оказалось, женщина сама короткое время работала в этой организации, однако, при возникновении проблем с кредитом выяснилось, что он оформлен на несуществующее лицо. К тому времени подозреваемая уже уволилась из кредитной организации и уехала из Почепа.

Было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Несколько месяцев злоумышленнице удавалось скрываться в Московской области. Однако, стражи порядка нашли ее.

34-летняя подозреваемая была удивлена появлением перед ней полицейских и сначала все отрицала. Но предъявленные доказательства вынудили ее признаться в содеянном и пообещать возместить ущерб.