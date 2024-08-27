Почти 10 млн рублей похитил лжеэксперты у брянцев

Почти 10 млн рублей похитил лжеэксперты у шести брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Клинцовского района. Он пообщался с «экспертом» по инвестициям и решил быстро заработать. На указанные собеседников счета потерпевший перевёл 6 375 000 рублей. Мнимый эксперт пропал после получения денег.

В аналогичную ситуацию попали еще пятеро жителей Брянской области. Они лишились 3 298 000 рублей.

Полиция проводит проверку по факту мошенничества.