Почти 10 млн рублей похитили лжеэксперты у брянцев

Почти 10 млн рублей похитили лжеэксперты у пятерых брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Почепского района. Женщина пообщалась якобы с экспертом по инвестициям и решил быстро заработать. На указанные незнакомцем счета она перевела 3 346 000 рублей. После получения денег собеседник исчез.

В аналогичную ситуацию на прошлой неделе попали ещё четверо жителей региона. Они лишились 6 216 000 рублей.