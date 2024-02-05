Почти 10 млн рублей похитили у брянцев лжебанкиры
Почти 10 млн рублей похитили у брянцев лжебанкиры на минувшей неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 33 жертвы дистанционных мошенников. Они выманили у потерпевших 13 009 000 рублей.
В половине случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, блокировке счетов, получении компенсаций. Некоторым жертвам предлагали оформить кредит и перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счёт.
Таким способом у 17 потерпевших пропали 9 555 000 рублей.
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