Почти 10 млн рублей похитили у брянцев лжебанкиры на минувшей неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 33 жертвы дистанционных мошенников. Они выманили у потерпевших 13 009 000 рублей.

В половине случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, блокировке счетов, получении компенсаций. Некоторым жертвам предлагали оформить кредит и перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счёт.

Таким способом у 17 потерпевших пропали 9 555 000 рублей.