Почти два часа брянские спасатели тушили дом в Алтухово

Почти два часа брянские спасатели тушили пожар в жилом доме в посёлке Алтухово. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В воскресенье 18 февраля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Навлинском районе. В посёлке Алтухово на улице Щорса загорелся частный жилой дом.

На происшествие прибыли два отделения на пожарных автоцистернах. Кровлю дома они тушили почти два часа.

На пожаре никто не пострадал. Причину возгорания выяснят эксперты.