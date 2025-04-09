Почти шесть миллионов рублей похитили лжеэксперты у брянцев за неделю

Почти шесть миллионов рублей похитил лжеэксперт по инвестициям у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Выгоничского района. Женщина пообщалась с якобы экспертом по быстрому заработку. По его совету она решила инвестировать свои сбережения. На указанные незнакомцем счета потерпевшая перевела 2 445 000 рублей. После получения денег «эксперт» исчез.

В аналогичную ситуацию попали ещё шесть жителей Брянской области. Они лишились 3 160 000 рублей.

В обстоятельствах мошенничеств разбираются полицейские.