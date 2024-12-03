Почти восемь миллионов рублей похитили лжеэксперты по инвестициям у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Бежицкого района Брянска. Ему позвонил якобы «эксперт» по инвестициям. По его совету мужчина решил вложить свои деньги в быстрый заработок. На указанные незнакомцем счета потерпевший перевёл 1 223 000 рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию попали ещё восемь жителей Брянской области. Они лишились 6 563 000 рублей.