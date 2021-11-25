Под Брасово перевернулась Honda с летне-зимними шинами – ранены двое

Водителя проверят на состояние опьянения.

Два человека пострадали в результате аварии, которая произошла 25 ноября около 5.10 на 442-м километре трассы М-3 «Украина» в Брасовском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 33-летний водитель Honda Legend, двигаясь в сторону Брянска, не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водителя и его 38-летнего пассажира доставили в больницу с травмами. Для установления состояния опьянения у водителя взяли анализы.

При обследовании машины выяснилось, что на передней оси установлены летние шины, а на задней оси – зимние, что не соответствующие требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.