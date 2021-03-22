Под Брянском иномарка вылетела в кювет и сгорела

Авария произошла в Путевке.

22 марта произошла серьезная авария в поселке Путевка Брянского района.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, водитель белой Peugeot не справился с управлением. Сначала он врезался в столб, затем машина вылетела в кювет и загорелась.

На место оперативно прибыли пожарные, полицейские и медики.

Информации о пострадавших пока не поступало.