Под Брянском в ДТП погибла 4-летняя девочка

Авария произошла на автодороге «Брянск-Дятьково» в Брянской области.

41-летний водитель Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan X-TRAIL, которым управляла 47-летняя женщина, после столкнулся с автомобилем Jeely под управлением 24-летнего мужчины.

От полученных травм на скончалась на месте 4-летняя девочка-пассажирка автомобиля Jeely. Также водитель и еще одна пассажирка с множественными травмами госпитализированы.

Обстоятельства еще устанавливаются.