Город32

Под Брянском в ДТП погибла 4-летняя девочка

2021, 03 августа 13:00 Происшествия
Под Брянском в ДТП погибла 4-летняя девочка
Источник фото

Авария произошла на автодороге «Брянск-Дятьково» в Брянской области. 

41-летний водитель Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan X-TRAIL, которым управляла 47-летняя женщина, после столкнулся с автомобилем Jeely под управлением 24-летнего мужчины. 

От полученных травм на скончалась на месте 4-летняя девочка-пассажирка автомобиля Jeely. Также водитель и еще одна пассажирка с множественными травмами госпитализированы.  

Обстоятельства еще устанавливаются. 

Читайте также
48-летнюю жительницу Брянщины накажут за купленные права
03 августа 16:30
48-летнюю жительницу Брянщины накажут за купленные права
На Брянщине осудят убившего двух лосей охотника
03 августа 14:30
На Брянщине осудят убившего двух лосей охотника
44-летний житель Суражского района трубой убил женщину
03 августа 13:18
44-летний житель Суражского района трубой убил женщину
4 августа ограничат движение на Брянск-Орловский – Орджоникидзеград переезде
03 августа 12:30
4 августа ограничат движение на Брянск-Орловский – Орджоникидзеград переезде

Новости регионов

03.08.2021 14:27
Найденные на вокзале Смоленск медали Великой Отечественной войны вернули ветерану
С начала года на вокзале Смоленск было обнаружено около 250 личных вещей пассажиров. Наиболее часто пассажиры забывают перчатки, шапки, зонты, платки, бейсболки, а также зарядные устройства и беспроводные наушники. Самой важной находкой стали медали Великой Отечественной войны, которые были возвращены ветерану. Среди необычных забытых вещей проект на строительство дома, мозаика из бисера, детские санки и
29.07.2021 18:21
В Смоленске возбудили дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя областного центра. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по статье по статье “Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично”. По данным следствия, подозреваемый, с целью формирования в
29.07.2021 17:38
Житель Смоленска склонил своего пасынка к краже из коровника
Жителя Смоленска подозревают во вовлечении подростка в кражу. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Смоленской области. В конце июня 2021 года житель Смоленска 1995 года рождения попросил своего 15-летнего пасынка украсть металлические изделия из коровника, расположенного в деревне Магалинщина Смоленского района. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в
29.07.2021 15:50
Где правит балл?
Пока бывшие одиннадцатиклассники отдыхают от экзаменов и с трепетом ждут приказов о зачислении в вузы, в администрации региона подвели итоги проведения ЕГЭ-2021 и проанализировали полученные выпускниками результаты. На всё 100!  Рабочее совещание, посвящённое этому вопросу, прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Напомним, основной период ЕГЭ в этом году продлился с 31 мая по 25 июня.
29.07.2021 15:42
Есть работа!
Как трудоустраивают сотрудников сгоревшего Вяземского хлебокомбината? Прошло более двух недель после ЧП в Вязьме, где в результате пожара сгорел местный хлебокомбинат, на котором трудились 245 человек. К счастью, никто не пострадал. Но люди остались без работы. Тема трудоустройства сотрудников предприятия остаётся в сфере особого внимания администрации региона и лично губернатора Алексея Островского. Задача № 1

Актуальные темы

Происшествия
В Брянске наемники убили таджика, зарезавшего сына экс-чиновника Дагестана
Политика
Замгубернатора и главврача 4-й больницы Брянска поблагодарили за борьбу с пандемией
Происшествия
Задержаны заказчик и исполнители расправы над таджиком в Брянске
Общество
Брянский губернатор пообещал новые авиарейсы в Крым
Происшествия
В Брянской области пропал Дмитрий Михеев

Новости партнёров

Состоялся семинар в Брянском УФАС России
Состоялся семинар в Брянском УФАС России

27 июля 2021г  в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар  и брифинг посредством видеоконференцсвязи с представителями микрофинансовой организации.

Новинки августа в Wink: фильм «Никто» в переводе Гоблина и продолжение отечественного хита «Бендер: Золото империи»
Новинки августа в Wink: фильм «Никто» в переводе Гоблина и продолжение отечественного хита «Бендер: Золото империи»

Цифровой видеосервис Wink представляет новинки, которые ждут зрителей в августе: фильм в эксклюзивном переводе Гоблина, вторая часть хита отечественного кинематографа «Бендер. Золото империи», французский комедийный боевик «Коп на драйве», голливудский драматический фильм «Красная река», а также новые популярные диснеевские мультфильмы.

Движение автомобилей через переезд 136 км возле платформы Мальцевская в Брянске будет ограничено на время ремонта 4 августа
Движение автомобилей через переезд 136 км возле платформы Мальцевская в Брянске будет ограничено на время ремонта 4 августа

На железнодорожном переезде 136 км возле платформы Мальцевская в Брянске 4 августа проведут работы по ремонту и асфальтировке  дорожного покрытия в зоне, которую обслуживают железнодорожники.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ликвидируют последствия урагана в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ликвидируют последствия урагана в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов

Энергетики восстанавливают энергоснабжение жителей регионов, которые пострадали от грозы с ураганным ветром до 25 метров в секунду и смерчевыми явлениями. Аномальные погодные условия спровоцировали обрывы и схлестывания проводов, выпадение деревьев из-за границ охранных зон на линии электропередачи.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».