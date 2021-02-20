Под Брянском «ВАЗ» попал под электричку

В результате аварии есть пострадавшие.

Крупная авария произошло днем 20 февраля под Брянском.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, во втором часу в поселке Первомайском в Сельцо столкнулись «ВАЗ» и пригородная электричка «Жуковка – Брянск».

Очевидцы рассказали, что водитель «ВАЗа» проехал на запрещающий сигнал. Машинист попытался затормозить, однако избежать столкновения не удалось. Повреждения получили как электричка, так и легковая машина.

По данным МЧС, в результате аварии пострадали пассажиры «ВАЗа». Информации от ГИБДД пока не поступало.