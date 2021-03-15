Под Брянском женщина избила пенсионера молотком из-за 500 рублей

Пожилой мужчина получил травмы.

В Выгоничском районе 38-летняя женщина совершила разбойное нападение на 82-летнего пенсионера.

Как сообщает региональная прокуратура, женщина набросилась на своего пожилого знакомого со слесарным молотком, требуя денег. Пенсионер получил не менее 10 ударов по лицу и голове. Завладев в конце концов 500 рублями, женщина скрылась.

На днях она предстала перед районным судом, который приговорил ее к четырем годам колонии общего режима.