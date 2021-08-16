Под Навлей водитель отвлекся и улетел в кювет, пострадал непристегнутый ребенок

Травмы получили 13-летний и 10-летняя пассажиры.

Дорожное происшествие произошло около 7:50 на автодороге «Украина» в Навлинском районе.

38-летний водитель автомобиля Kia Cerato отвлекся от управления машиной и на скорости съехал в кювет. Как он рассказал, он повернулся, чтобы поговорить с ребенком, который сидел на заднем сидении.

13-летний пассажир с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга доставлен в больницу.

Также госпитализировали 10-летнюю пассажирку иномарки с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. В момент ДТП ребенок не был пристегну ремнем безопасности.