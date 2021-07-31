Под Почепом перевернулся Ford Focus – ранен водитель

Автомобилист не справился с управлением.

Один человек пострадал в результате аварии в Почепском районе. ДТП произошло 30 июля около 8.00 на 58-м километре дороги Брянск – Новозыбков.

Как сообщает областная ГИБДД, 32-летний водитель Ford Focus, двигаясь от Почепа в сторону Брянска, не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

У водителя диагностировали сотрясение головного мозга и закрытый перелом левой ключицы.

По данным ГИБДД, в момент аварии автомобилист был трезв и пристегнут ремнем безопасности.