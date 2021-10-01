Под Погаром на скорости перевернулась Audi – погиб пассажир

Водителя доставили в больницу.

Смертельная авария произошла 30 сентября около 3.50 на 7-м километре дороги Погар – Стародуб в Погарском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 37-летний водитель Audi A4, двигаясь от Стародуба в сторону Погара, не выбрал безопасную скорость и вылетел в кювет, после чего машина перевернулась.

Водителя госпитализировали с политравмой. 39-летнего пассажира Audi также госпитализировали с травмами – он умер в больнице.

У водителя и пассажира взяли анализы для определения состояния опьянения.