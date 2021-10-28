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Под Погаром перевернулась неуправляемая «Лада Приора»

2021, 28 октября 12:30 Происшествия
Под Погаром перевернулась неуправляемая «Лада Приора»
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Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.

22-летний водитель, потерявший управление над машиной, получил тяжелые травмы в результате ДТП, которое произошло 27 октября около 16.20 на 3-м километре дороги Погар – Стародуб в Погарском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 22-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и стала неуправляемой, после чего оказалась в кювете и перевернулась.

Водителя доставили в больницу с политравмой, множественными переломами шейного отдела позвоночника, ушибами грудной клетки, ушибом брюшной полости и закрытой травмой живота.

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