Под Погаром перевернулась неуправляемая «Лада Приора»

Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.

22-летний водитель, потерявший управление над машиной, получил тяжелые травмы в результате ДТП, которое произошло 27 октября около 16.20 на 3-м километре дороги Погар – Стародуб в Погарском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 22-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и стала неуправляемой, после чего оказалась в кювете и перевернулась.

Водителя доставили в больницу с политравмой, множественными переломами шейного отдела позвоночника, ушибами грудной клетки, ушибом брюшной полости и закрытой травмой живота.