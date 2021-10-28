Под Погаром перевернулась неуправляемая «Лада Приора»
Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.
22-летний водитель, потерявший управление над машиной, получил тяжелые травмы в результате ДТП, которое произошло 27 октября около 16.20 на 3-м километре дороги Погар – Стародуб в Погарском районе.
Как сообщает областная ГИБДД, 22-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и стала неуправляемой, после чего оказалась в кювете и перевернулась.
Водителя доставили в больницу с политравмой, множественными переломами шейного отдела позвоночника, ушибами грудной клетки, ушибом брюшной полости и закрытой травмой живота.