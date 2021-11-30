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Под Стародубом Volkswagen врезался в лося – пассажир погиб

2021, 30 ноября 21:11 Происшествия
Под Стародубом Volkswagen врезался в лося – пассажир погиб
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Животное неожиданно выбежало на дорогу.

Смертельная авария произошла 30 ноября около 15.00 на 18-м километре дороги Стародуб – Климово в Стародубском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 41-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь от Климово в сторону Стародуба, сбил лося, внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги из леса.

39-летний пассажир иномарки погиб на месте.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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