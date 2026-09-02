Первый этап реставрации старинной церкви завершился в Стародубском округе

2026, 02 сентября 18:22

Первый этап реставрации старинной церкви завершился в Стародубском округе. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В Стародубском муниципальном округе продолжается реставрация Михаилоархангельской церкви в селе Солова. Специалисты завершили первый этап работ по восстановлению уникального храма. Рабочие восстановили кирпичную кладку, сделали кровлю, обновили фасад на колокольне, сделали лестницы.

Церковь появилась как фамильная усыпальница землевладельца генерал-майора Степана Михайловича Ширая. Он был личным адъютантом русского полководца Александра Суворова и предводителем дворянства Черниговской губернии. В XVIII-XIX столетиях в неё входили Стародуб и окрестности.