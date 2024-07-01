Подозреваемого в грабеже подростка задержали брянские полицейские

Подозреваемого в грабеже 17-летнего юношу задержали брянские полицейские. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

В магазине электроники и бытовой техники в Бежицком районе Брянска произошёл грабёж. С витрины молодой человека забрали две умные колонки и спрятал их в рюкзак. Продавец заметила правонарушителя и попыталась остановить, но он сбежал. Стоимость похищенных товаров превысила 23 тысячи рублей.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. 17-летний брянец уже был судим за кражу. Колонки он продал случайному прохожему.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Парню грозит до четырёх лет колонии.