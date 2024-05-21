Жителя Кургана, подозреваемого в интернет-мошенничестве, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 60-летний житель Советского района Брянска. Пару недель назад в интернет он нашёл объявление о продажи автомобильного стекла. Мужчина пообщался с продавцом в мессенджере и перевёл ему 9000 рублей. Но стекло так и не пришло к покупателю.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела брянского УМВД установили, что к преступлению причастен 23-летний житель города Курган. Молодого человека задержали. Он рассчитывал подзаработать на доверчивых людях. Оперативниками выяснили,что парень причастен к аналогичным преступлениям в других регионов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».