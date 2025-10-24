Подозреваемого в краже денег с банковской карты задержали полицейские в Клетне

67-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты пенсионерки, задержали полицейские в Клетне. Об этом сообщили в региональном УМВД.

60-летняя жительница посёлка Клетня обратилась в полицию с заявлением о краже денег со счёта. Пенсионерка потеряла банковскую карту. Лишь вечером она заметила отсутствие в кошельке платёжного средства. За это время со счёта пропали почти 6500 рублей.

В тот же день оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. 67-летний сторож образовательной организации ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Он признался, что карту нашёл на улице и использовал её для оплаты покупок в магазине.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.