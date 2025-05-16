Подозреваемого в краже денег с чужой карты задержали полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже почти 50 тысяч рублей с чужой карты задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 30-летний житель Бежицкого района Брянска. Мужчина потерял банковскую карту. Об этом он узнал, зайдя в мобильное приложение. Неизвестный злоумышленник успел потратить с чужой карты 46 500 рублей.

Оперативники уголовного розыска установили причастность к преступлению 18-летнего жителя Навлинского района. Парня задержали. Он подтвердил, что нашёл чужую банковскую карту на улице и два дня ходил по магазинам, оплачивая ей покупки.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.