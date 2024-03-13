Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков брянца взяли под стражу

Брянские стражи порядка изъяли у брянца почти 800 граммов запрещённых веществ. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков брянской полиции получили информацию о планируемом сбыте крупной партии запрещенных веществ. Стражи порядка задержали подозреваемого – 26-летнего жителя областного центра.

В принадлежащем молодому человеку гараже сотрудники полиции обнаружили два пакета с белым порошком. Эксперты вынесли заключение, что это – синтетические наркотики весом 785 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигуранта взяли под стражу.