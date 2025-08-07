Подозреваемого в ограблении автозаправки за пару часов задержали полицейские в Клинцах

Жителя села, подозреваемого в двух фактах хищения товаров с автозаправки, за пару часов задержали полицейские в Клинцах. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратились сотрудники автозаправочной станции в городе Клинцы. Один из посетителей взял со стеллажа два газовых баллона для горелок и скрылся. Вечером в тот же день злоумышленник вернулся на место преступления. Он взял ещё один баллон и вновь сбежал. Догнать грабителя работники АЗС не смогли.
В этот же день полицейские задержали подозреваемого. Безработный 26-летний житель села Мартьяновка уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище. Похищенные баллоны он планировал использовать для хозяйственных нужд.
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
06.08.2025 11:01
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
06.08.2025 10:58
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
06.08.2025 10:57
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,