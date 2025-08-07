Подозреваемого в ограблении автозаправки за пару часов задержали полицейские в Клинцах

Жителя села, подозреваемого в двух фактах хищения товаров с автозаправки, за пару часов задержали полицейские в Клинцах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники автозаправочной станции в городе Клинцы. Один из посетителей взял со стеллажа два газовых баллона для горелок и скрылся. Вечером в тот же день злоумышленник вернулся на место преступления. Он взял ещё один баллон и вновь сбежал. Догнать грабителя работники АЗС не смогли.

В этот же день полицейские задержали подозреваемого. Безработный 26-летний житель села Мартьяновка уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище. Похищенные баллоны он планировал использовать для хозяйственных нужд.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.