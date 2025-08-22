Подозреваемого в попытке убить односельчанина брянца суд заключил под стражу

Жителя Комаричского района, подозреваемого в попытке убить лопатой односельчанина, суд заключил под стражу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В преступлении подозревают жителя посёлка Владимировка Комаричского района.

По версии следствия, рано утром 26 июля пьяный фигурант находился около своего дома по улице имени Малкова. К нему пришёл выяснять отношения односельчанин. В ходе конфликта подозреваемый ударил оппонента лопатой по голове. Потерпевший выжил благодаря помощи медиков.

Суд заключил обвиняемого под стражу на время расследования.