Подозреваемого в серии краж инструментов задержали брянские стражи порядка

Подозреваемого в серии краж инструментов на полмиллиона рублей задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники уголовного розыска раскрыли серию крупных краж из частных домовладений и дач Брянского района. В преступлении подозревают 47-летнего жителя Стародубского района. Мужчина был судим за кражи. Лишь в августе 2023 года он условно освободился из колонии с заменой неотбытого срока на исправительные работы.

Правоохранители выяснили, что за два месяца фигурант совершил семь краж. Ущерб превысил полмиллиона рублей. Часть похищенного полицейские изъяли.

Возбуждены уголовные дела.