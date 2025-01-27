Подозреваемого в серии магазинных краж задержали полицейские в Брянске

Подозреваемого в серии краж продуктов и бытовой химии из магазинов задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратился представитель сетевого магазина в Фокинском районе Брянска Из торговой точки пропали кондитерские изделия на почти 6000 рублей.

Участковые уполномоченные отдела полиции установили, что к преступлению причастен ранее судимый 38-летний житель. Мужчину задержали стражи порядка. Фигурант пояснил, что незаметно сложил в черный пакет 33 шоколадки и вышел на улицу. Похищенное он продал прохожим.

Полицейские установили причастность подозреваемого к еще одной краже. Он похитил товары из отдела бытовой химии на более чем 13 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».